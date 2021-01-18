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دينا الشربيني بعد الانفصال عن الهضبة: لو كل شخص ظهر على حقيقته مكنش حصل كل دا

عمرو دياب
دينا الشربيني بعد الانفصال عن الهضبة: لو كل شخص ظهر على حقيقته مكنش حصل كل دا
 
الإثنين، 18-01-2021 07:22 ص أحمد عادل شعبان
صرحت الفنانة دينا الشربيني بعدد من التصريحات النارية في أول ظهور لها منذ أشهر حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وهو ما اعتبره البعض بمثابة تفاصيل تخص ما تردد عن انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

وقالت دينا في تصريجات لبرنامج "بصراحة مع" على قناة MBC 1 : مشكلة الزواج عموما أننا نتعامل معه في مجتمعاتنا باعتباره نهاية للعلاقة وليس بداية لها .

وأضافت: المشكلة أن الطرفين قبل الزواج لا يظهران على حقيقتهما ويحاول كل شخص الظهور بمظهر مثالي مخالف لحقيقته وإسعاد الآخر لكن بعد الزواج يتغير .. ولو كل شخص ظهر على حقيقته من بالبداية لم يكن ليحدث كل هذا.

وتابعت: مشكلة الزواج أيضا أن كل شخص يظن أنه امتلك الآخر ، عندما تشتري حقيبة جديدة تبدأ في التعود عليها وتشعر أنها أصبحت ملكك وبدلا من أن تضعها على الطاولة تبدأ في وضعها على الأرض ، هكذا تمضي الأمور في العلاقات أيضا.
 

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