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رانيا يوسف تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورتها مع دينا الشربيني

رانيا يوسف
رانيا يوسف
Native
الأحد، 17-10-2021 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
ثارت ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها الفنانة رانيا يوسف لها مع الفنانة دينا الشربيني، علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي.
وعلقت رانيا يوسف علي الصورة قائلة:" مهرجان الجونة السينمائي مع دينا الشربيني"
وافتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الخميس الماضي، وكرم فيه الفنان أحمد السقا و تم منحه جائزة الإنجاز الإبداعي تكريما لمسيرته الفنية.
وحضر الحفل نجوم الفن ومنهم يسرا و منة شلبي و بشري و أمير رمسيسي و أمل المصري و ليلي علوي و هالة صدقي و القائمين علي المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس و الرجل الأعمال سميح ساويرس.

#مهرجان_الجونة_السينمائي
مع @DinaElSherbiny ❤️❤️ pic.twitter.com/qohM9DlbfH

— Rania Youssef (@RaniahYousief) October 16, 2021 ">https://admin.msryon.com/News/%3Cblockquote%20class=%22twitter-tweet%22%3E%3Cp%20lang=%22ar%22%20dir=%22ltr%22%3E%3Ca%20href=%22https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw%22%3E#%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%3C/a%3E%20%3Cbr%3E%D9%85%D8%B9%20%3Ca%20href=%22https://twitter.com/DinaElSherbiny?ref_src=twsrc%5Etfw%22%[email protected]%3C/a%3E%20%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%9D%A4%EF%B8%8F%20%3Ca%20href=%22https://t.co/qohM9DlbfH%22%3Epic.twitter.com/qohM9DlbfH%3C/a%3E%3C/p%3E—%20Rania%20Youssef%20(@RaniahYousief)%20%3Ca%20href=%22https://twitter.com/RaniahYousief/status/1449481684366372868?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3EOctober%2016,%202021%3C/a%3E%3C/blockquote%3E%20%3Cscript%20async%20src=%22https://platform.twitter.com/widgets.js%22%20charset=%22utf-8%22%3E%3C/script%3E
 

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