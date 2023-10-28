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100 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في الهجوم على غزة

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طائرة حربية إسرائيلية
السبت، 28-10-2023 07:11 م نسمه عبد الوهاب
كشف جيش الاحتلال عن عدد الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استخدمها أمس في الاجتياح البري على قطاع غزة، حيث شاركت نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية في قصف أهداف بقطاع غزة.
وقالت حركة حماس، أنها تمكنت من التصدي لقوات الاحتلال ومنعهم من التوغل في مناطق ببيت حانون وشرق البرج وسط قطاع غزة، حيث اشتبك حركة المقاومة مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال شرقي غزة وفي البريج بوسط القطاع.

وأكدت حماس، في بيان لها، أن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات، ولن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي إنجاز عسكريالهجمات التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر، لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة، لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين واختطافهم عمدا أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية.


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"الأسلحة على الأرض".. قيادي بحماس يفجر مفاجأة عن ما حدث في التوغل البري لغزة

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