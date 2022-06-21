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حارس أمن جامعة المنصورة: قالي لو راجل قرّب وكان هيفصل رأسها عن جسدها

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الحارس يتصدى للقاتل
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الثلاثاء، 21-06-2022 03:09 م


كشف حارس أمن جامعة المنصورة، الذي ألقى القبض على المتهم بقتل طالبة المنصورة، تفاصيل ذبح الفتاة أمام بوابة الجامعة، قبل دخولها الامتحان.
وقال إبراهيم العجرودي، إنه أثناء عمله بالبوابة الرئيسية للجامعة فوجئ بصرخات واستغاثة الطالبات به، من أجل التدخل لفض مشاجرة طالب يعتدي بالضرب على طالبة، ليتوجه إلى مكان الحادث، والذي كان يبعد عنه حوالي 20 مترًا.
وأكد فرد الأمن بجامعة المنصورة، أنه أسرع تجاه المتهم الذي هدده ونجح في توقيفه، وتمكن من طرحه أرضًا بمساعدة الأهالي، والإمساك بالسكين.
وأضاف: المتهم هددني وقال لي لو راجل ادخل عليّ، بس أنا ما خفتش منه.
وأوضح أن تدخله ساهم في عدم نجاح المتهم في فصل الرأس عن الجسد، مضيفا: لو اتأخرت ثواني كان هيفصل راسها عن جسدها.
 

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