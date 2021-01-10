يقتل خطيبته أمام المنزل وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

الأحد، 10-01-2021
10:02 ص
المصريون
أقدم رجل على قتل خطيبة
ه السابقة، بإطلاق الرصاص عليها
أمام منزل
عائلتها أثناء محاولة فرارها منه، إلا أنه تمكن منها وقتل
ها في الحال.
ووثقت كاميرا مراقبة
لحظة مقتل فتاة
أمريكية على يد خطيبها
السابق، أمام منزل
عائلتها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حيث قام بتتبعها
وأطلق عليها الرصاص.
وأظهر مقطع الفيديو- حسب ديلي ميل البريطانية- ، كارين رويز ، صاحبة ال35 عامًا، وهي
تخرج من سيارتها وتركض باتجاه منزل
ها، حيث ارتفع صوت الصراخ من قبل أفراد عائلتها،
بمجرد ظهور “نيكسون فلوريس”، حاملا سلاحه.
ووفقا للصحيفة، فإن فلوريس
تتبع صديقته وأطلق عليها الرصاص قبل دخولها المنزل
، حيث أعلن المسعفون وفاتها في موقع الحادث.
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