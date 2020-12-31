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نفق سري بين منزلين يكشف أغرب واقعة خيانة زوجية

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نفق سري بين منزلين يكشف أغرب واقعة خيانة زوجية

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أرشيفية
 
الخميس، 31-12-2020 11:28 ص المصريون

في واحدة من أغرب وقائع الخيانة الزوجية، أقدم عامل بناء متزوج على حفر نفق سري تحت الأرض يربط بين منزله والمنزل المجاور الذي تقيم به عشيقةه المتزوجة بدورها، بعد أن دخل في علاقة سرية معها، حيث كان يهدف من خلال هذه الخطوة إلى لقائها دون أن يُكشف أمرهما.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة حدثت بمدينة "تيجوانا" المكسيكية، وتداولتها وسائل إعلام متعددة.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير وسائل إعلام محلية أن عامل البناء، الذي أشير إليه باسم "ألبرتو"، بنى ممرًا سريًا مكنه من زيارة امرأة تُدعى "باميلا" في منزلها خلال فترة تواجد زوجها في عمله؛ وفي البداية تمكن العشيقان من إخفاء علاقتهما عن طريق هذه الخدعة غير المتوقعة، حتى عاد زوج السيدة ذات يوم إلى المنزل من عمله مبكرًا عن موعده المعتاد وضبطهما معًا.
وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن الزوج، الذي لم يشار سوى إلى اسمه الأول فقط "خورخي"، كان قد بحث عن "ألبرتو" عشيق زوجته، الذي سارع بالاختباء، تحت فراش غرفة نومه أولًا ولم يعثر عليه، ثم لمحه مختبئًا أسفل أريكة قبل أن يختفي فجأة، واكتشف الزوج بعد ذلك وجود حفرة بالقرب من الأريكة قادته إلى نفق محفور أسفل منزله.
ونزل الزوج المخدوع إلى النفق السري حتى وصل إلى منزل العشيق "ألبرتو"، وحثه الأخير على المغادرة لأنه كان يحاول إخفاء علاقته بـ"باميلا" عن زوجته التي كانت نائمة في ذلك الوقت، لكن "خورخي" كشف عن العلاقة الآثمة بين زوجته و"ألبرتو"، ونشبت مشاجرة بين الرجلين، لدرجة استدعت تدخل الشرطة، واقتاد الضباط "ألبرتو" بعيدًا في محاولة لمنع تصاعد الموقف على نحو أسوأ.
ولم توضح وسائل الإعلام المحلية طول النفق تحديدًا، لكن اللقطات الخاصة بالمدخل تشير إلى أن عامل البناء أدى "عملًا احترافيًا" في تجهيزه.

 

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