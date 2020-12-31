الإمارات.. يتلصص على جارته أثناء استحمامها

الخميس، 31-12-2020
02:10 م
أمرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بدولة الإمارات بحبس شاب عربي 3 أشهر
وإبعاده عن البلاد، بعد إدانته بالتلصص
على جارته داخل حمام
منزلها.
ووفقا لصحيفة “البيان” قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بحبس شاب عربي 3
أشهر “لقيامه بالتلصص
على جارته داخل منزلها، كما أمرت بإبعاد المتهم عن أراضي
الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وروت الصحيفة أن المدان الذي كان يعمل في أحد مناطق الإمارة قام “بنقل
السلم اليدوي إلى أحد جدران المنازل المجاورة لمحل عمله والقيام بالتلصص
على جارته
التي تقيم في المنزل خلال استحمام
ها، لتتفاجأ بوجه المتهم يتلصص
عليها من نافذة
الحمام
، ثم هرب لحظة سماع صوت استغاثتها، وعلى الفور تقدمت المجني عليها ببلاغ
للجهات المختصة”.