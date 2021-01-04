تهز مدينة عربية.. يطارد ابنه في الشارع ويذبحه أمام الجميع

الإثنين، 04-01-2021
03:57 م
المصريون
ألقت الشرطة العراق
ية، اليوم الاثنين، القبض على متهم قتل
ابن
ه نحرا وذلك بعد مطاردته في شوارع العاصمة بغداد.
وذكرت الشرطة في بيان صحفي، أن “دوريات نجدة منطقة الشعب
ألقت القبض على قاتل إثر ورود اتصال من أحد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية، مخبرا
بقيام أحد الأشخاص بقتل ابن
ه البالغ من العمر ثلاث سنوات نحراً في منطقة حي أور”.
وأضافت: “تم تفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته
داخل الأزقة، وتسليم المتهم إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه”.