يعيش في المقابر بجوار جثة زوجته منذ 12 عامًا: لم أستطع مفارقتها بمجرد الموت

الخميس، 08-12-2022
12:16 م
الزوج المخلص
الذي قرر أن يعيش مع زوجته حية وميتة حتى نهاية حياته، والذي كشف تفاصيل إقامته في
المقابر
بجوار قبر زوجته على مدار 12 عام.
وقال :
"قررت ترك أبنائي بعد أن تزوجوا وأقمت هنا في المدافن مع جثة زوجتي الحبيبة
أم كمال لأنني لم أستطع مفارقتها بمجرد الموت "، حسب المصر
ي اليوم.
وتابع:
"أبنائي عرضوا عليّ الزواج من امرأة أخرى لكنني رفضت وأمضيت 12 عاما بجوار
جثة زوجتي المرحومة أم كمال، لأنني لم أر سيدة مثل زوجتي لما قدمت لي من مواقف
وتضحيات طوال فترة تواجدها معي في الدنيا".
واختتم قائلا:
"مازلت أتذكر يوم زفافنا تزوجتها وهي بعمر 12 عاما وتحدت أسرتها كثيرا من
أجلي، وفي يوم زواجنا غنت أم كلثوم أغنية جديدة على خشبة المسرح".