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حلمي بكر يهاجم أصالة بسبب امتنانها إلى السعودية بدلًا من مصر: احنا اللي عملناكي

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حلمي بكر وأصالة
Native
Teads
الثلاثاء، 29-11-2022 02:16 م



علق الملحن حلمي بكر، على تصريحات المطربة السورية أصالة في إحدى حفلاتها بالسعودية التي قالت فيها أن تاريخها كله صنعته والفضل به للسعودية، قائلا: مصر كانت البداية.

وقال حلمي بكر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك مطربين عندما يتحدثون يخسرون كثيرا، مضيفا: "ابن الجيران لما يجيلي واتبناه ويكون ابني لا ميغلطش"، لافتا إلى أن مصر احتضنت أصالة أكثر مما احتضنتها سوريا.

ووجه الملحن حلمي بكر، عتابا إلى أصالة بسبب ما قالته، قائلا: "لا عيب، وإذا كانت سوريا هي المولد، فمصر هي الحضن".

وأردف حلمي قائلا: "عندما قدمت أصالة إلى مصر استقبلها كل محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها، أصالة تقطن في القاهرة وتحمل الجنسية البحرينية إلى جانب السورية، ولكن مصر احتضنتها أكثر من سوريا، وإذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن، أعتب عليها، وعيب إنها تنكر فضل مصر عليها، الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم، الرد عند الجمهور مش عندنا احنا، ابني لما يغلط أعاقبه إنما ابن الجيران لما يجيلي واتبناه مينفعش يغلط".

وسبق وأعربت أصالة عن سعادتها بإحيائها حفلا منذ بضعة أيام ضمن حفلات موسم الرياض، ووجّهت عبر انستغرام العديد من رسائل الشكر، للجمهور ولمنسقة الملابس الخاصة بها ولزوجها ولرئيس هيئة الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، ولشركة روتانا، وقالت عن زوجها: زوجي الّلي لولاه أنا ما عملت اللي عملته بهالليلة واللي شال عني كل تعب وكل تفكير وترك لي متعة أحفظ وغنّي وبس الدّنيي كلها فايق".
 

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