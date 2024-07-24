يطلق زوجته لأغرب سبب!





قرر شاب، تطليق زوجته وأم أبنائه غيابيا بعد تركها العمل، وذلك بعد زواج دام لـ 5 سنوات، في واقعة غريبة من نوعها.

وكشفت المحامية نهى الجندي، تفاصيل الواقعة، حيث قالت إن موكلتها تعرضت لأزمة في عملها، وتعثرت الشركة التي تعمل بها فقررت الاستغناء عن عدد من الموظفين، وكانت موكلتها من بين هؤلاء.

وأضافت أنه عند معرفة الزوج بمشكلات الشركة وقبل الاستغناء عنها، طلب من زوجته الإسراع في العثور على عمل جديد براتب مجزٍ، لتتمكن من الاستمرار في دفع مصاريف أبنائهما والمنزل، حيث تعول الزوجة الأبناء وتتكفل بالمصاريف وحدها.

وتشاجر الزوج مع زوجته، وألزمها بالبحث عن عمل آخر براتب كبير، لكنها قالت له إنها تعبت من المجهود الذي تبذله ما بين عملها وتربية الأبناء ومتطلبات المنزل، وإنها لا تريد العودة للعمل مرة أخرى.

وأخبرت السيدة زوجها أنه كرجل فهو ملزم شرعا وقانونا بمصاريفها ومصاريف المنزل والأبناء، لتتفاجئ بتركه للمنزل بعد أسبوع واحد من تركها العمل.

وتواصلت والدة الزوج مع زوجته لتخبرها أن نجلها قام بتطليقها غيابياً لدى مكتب أحد المآذين، وأخبرتها أنه كان بإمكانها الحفاظ على بيتها بعيداً عن "الخراب" لو أنها وجدت عملا آخر.

وقالت المحامية إن موكلتها ذهبت إلى المأذون لاستلام ورقة طلاقها، وبدأت في إجراءاتها القانونية، وحكمت محكمة الأسرة لصالحها وألزمت الزوج بدفع مبالغ النفقات.