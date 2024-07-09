"بيجيب ستات الورشة".. تطلب الخلع بعدما شاهدت زوجها في أوضاع مخلة





تقدمت"دينا. م"، 33 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب بخلع زوجها، مبررة طلبها: "بيجيب ستات في الورشة وبيخوني".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1308 لسنة 2023، "بأنها تعرفت على زوجها"علي. خ"، 36 سنة، من خلال خالتها الصغيرة والصديقة المقربة لها، حينها وجدته ميسور مادياً، ومتعلم وصاحب صانعة، وقادر على فتح منزل الزوجية.

تضيف الزوجة: "تزوجته بعد شهرين فقط من الخطوبة، وانتقلنا إلى عش الزوجية في حياة سعيدة، وبعد ذلك علمت بطباعة الغريبة والسيئة، فهو يعود من العمل مخمورًا ويدخل إلى غرفة النوم مباشرة "بينام بهدومه".

تكمل الزوجة حديثها: "حاولت التأقلم مع الوضع، وبالفعل لم أحاول التحدث معه حتى ينتبه لما يفعله، لكنه لم ينتبه نهائياً، حتى شعرت بعدم الراحة معه وذهبت بعدها لمنزل أهلي لكنه توعد بتعديل سلوكه.

تشكو الزوجة اللحظات التي طالبت زوجها فيها بالانفصال: "بعد تأخره في العمل وعدم رده على هاتفه المحمول، دخل الشك إلى قلبي وعقلي فتركت المنزل وذهبت إلى ورشته للسؤال عنه، وكانت المفاجأة "جايب ستات وقاعد معاهم بملابسه الداخلية في وضع غير مقبول".

تختتم: "ضربني وطردني من المحل" وحينما طالبته بالطلاق رفض فلجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقمت دعوى خلع ضده، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.