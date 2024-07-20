شيرين عبد الوهاب ترد على أنباء عودتها لـ حسام حبيب (بيان رسمي)

السبت، 20-07-2024
12:23 م
نسمه عبد الوهاب
أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب في بيان صحفي، أنه لا صحة مطلقا لما اشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب
، مرة أخرى.
وأكدت في البيان أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب
، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية.
وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.
شقيق شيرين عبدالوهاب يثير الجدل حول عودتها لحسام حبيب
كان أثار محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلًا وقلق جمهورها حول عودتها إلي زوجها السابق الفنان حسام حبيب
، بعد واقعة شجارهما
وكتب محمد عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد أني عملت اللي عليا وانت شاهد، لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسهم».
كان وجه شقيق شيرين عبدالوهاب رسالة غير مباشرة لحسام حبيب
عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «نأبك جه على شونه ياسبوبة، وروحت بردو على بيتنا».
تصالح شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
كانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة، في وقت سابق بصرف الفنانة شيرين عبدالوهاب، وطليقها المطرب حسام حبيب
، من سراي النيابة، وذلك بعد سماع أقوالهما، في الاتهام الموجه من الأولى بالتعدي عليها بالضرب في فيلتها من طليقها، واتهامه لها بإتلاف الاستديو الخاص به وبها.