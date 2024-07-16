"زوجي بيخوني ومفيش بينا أي علاقة زوجية".. عضوة بالفتوى تفاجئها بالرد





أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال سيدة حول: "اكتشفت إن زوجى بيخونى مع واحدة تانية وقلبت فى تليفونه وأتكدت، وكل الناس بتنصحنى إنى اطلق، وأترك له الأولاد، خاصة إنه متجاهلنى وليس بيننا أى علاقة زوجية؟

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أولاً، علينا أن لا نشتكي للأهل أو ندخلهم، وعليها أن تتحاور مع الزوج حاليًا، نناقش الزوج ونحاول الوصول إلى حل للمشكلة، طالما أن المشكلة تقتصر داخل إطار الزواج، نحن نسعى أولاً إلى الاتفاق بين الزوجين على حل المشكلة".

وأضافت محمد خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس":: "ثانيًا، تتصل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الرقم 19906، حيث يقدمون خدمات تدخل فوري لحل المشكلات الأسرية.. إذا كانت المشكلة خاصة بعدم استماع الزوج لها أو عدم وجود شخص يمكنها الثقة بالاستماع إليها والنصح، فستجد الدعم اللازم من خلال المركز.. نأمل أن نكون قد توضحنا الأمور، وسنعمل جاهدين من خلال المركز للمساعدة في حل المشكلة، ونؤكد على أننا لا نفكر بمسألة الطلاق تمامًا، لأن ذلك ليس في مصلحة الأسرة.

