على برنامج "Dr. Phil"، تم استضافة امرأة انتشرت شهرتها بفيديو مؤثر، حيث التقت بالرجل الذي اتهمته زورًا بجريمة اغتصاب، ما أدى إلى سجنه لمدة 14 عامًا.

خلال الحلقة، دخلت المرأة في نوبة بكاء شديدة وطلبت من الرجل الذي كان ضحية لاتهاماتها الغفران لها، معبرة عن ندمها العميق وقدمت اعتذاراتها بشكل متكرر.