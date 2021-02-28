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"وهبي السوالمي مات"..
وفاة يوسف شعبان عن 90 عامًا إثر إصابته بكورونا
يوسف شعبان
الأحد، 28-02-2021
04:35 م
توفي منذ قليل الفنان الكبير
يوسف شعبان
متأثراً بإصابته ب
فيروس كورونا
. ويبلغ
يوسف شعبان
90 عامًا.
واستذكر متابعون على مواقع التواصل أبرز أدواره، والتي جاء منها شخصية طوهبي السوالمي" في الضوء الشارد.
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وفاة
يوسف شعبان
فيروس كورونا
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