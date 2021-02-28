الأحد 28 فبراير 2021
توقيت مصر 22:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة من القضاء

قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

الحكومة تؤجل تسجيل الشقق في الشهر العقاري ومقترح بـ1.5%

بث مباشر.. مباراة الاهلى وطلائع الجيش في الدورى

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان متأثراً بإصابته بـ "كورونا"

ديك يقتل صاحبه بطريقة غريبة

جراحة جديدة.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي

سريلانكا تستجيب لرابطة العالم الإسلامي وتوقف حرق جثث المسلمين

خصم 30% من رواتب الموظفين لصالح «ميزة».. الحكومة توضح

ADS
 

"وهبي السوالمي مات"..

وفاة يوسف شعبان عن 90 عامًا إثر إصابته بكورونا

يوسف شعبان
يوسف شعبان
 
الأحد، 28-02-2021 04:35 م
توفي منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. ويبلغ يوسف شعبان 90 عامًا.

واستذكر متابعون على مواقع التواصل أبرز أدواره، والتي جاء منها شخصية طوهبي السوالمي" في الضوء الشارد.
 

إقرأ ايضا

Capture

مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة من القضاء

_116359145_065061511

قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية

20200620011542983

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

أخبار متعلقة

طارق البشري

وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

download

وفاة «شيخ المالكية» عضو هيئة كبار العلماء بـ كورونا

s220122718240

وفاة البدري فرغلي بعد صراع مع المرض

Capture

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

4408AF59-2400-4E80-A143-C09056BDE2BD

مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا