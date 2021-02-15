الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها ..

لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم