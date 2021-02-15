الإثنين 15 فبراير 2021
توقيت مصر 10:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. خطوبة «المهرة البحرينية» على شخص مجهول الهوية

الجيش السوري يتصدي لعدوان صاروخي جديد

خبر سار يعلن عنه الأمير هاري وميجان

أسرار تنشر لأول مرة عن رئيس الأرجنتين الراحل

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

المسبار الفضائي الإماراتي "الأمل" يرسل أولى صوره من المريخ

تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

الحكومة ترد على البرلمان بشأن غلق المواقع الإباحية

ADS
 

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

Capture
السعودية
 
الإثنين، 15-02-2021 09:38 ص المصريون
فجع الموت العائلة المالكة السعودية "آل سعود"، بوفاة أميرتين خلال 24 ساعة، إذ أعلن الديوان الملكي أمس وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله، فيما أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صباح اليوم الإثنين، وفاة الأميرة لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود بعد صراع مع المرض.
ونشر الأمير تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: ” ”قدّر الله وما شاء فعل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون توفيت ابنة عمي لميا بنت هذلول بن عبدالعزيز وشقيقة زوجتي ، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة واجعل ما أصابها من مرض تكفيرًا لذنوبها ورفعةً في درجاتها .. لاحول ولا قوة إلّا بالله العظيم“.
وكان الديوان الملكي السعودي، أصدر بيانًا، أعلن فيه عن وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله.
وجاء في البيان:
: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

إقرأ ايضا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تحرج فنان مصري شهير: مش بترد على رسايل الحب بتاعتي

فنان

فنان شهير يعلن تبرؤه من الغناء قبل وفاته: اوعوا تفتكروني بالأغاني .. افتكروني بالدعاء

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يكشف عن كارثة بشأن الإخوان: ستزعج كل رجل أمن في العالم

أخبار متعلقة

twasul

بيان عاجل من الديوان الملكي يعلن عن وفاة إحدى الأميرات

الديوان-الملكي-السعودي

الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

1528889662-645x450

بعد ساعات من دفن الأمير تركي.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة

Capture

بعد ساعات من وفاة الأميرة.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة ثانية

image

الموت يفجع العائلة المالكة.. أمير الكويت يُعزي الملك سلمان

الشيخ الشحات إبراهيم قزمل

حالة من الحزن بعد وفاة أقدم محفظ قرآن بالمنوفية