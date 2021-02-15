الإثنين 15 فبراير 2021
توقيت مصر 15:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تغلب علي النسيان بهذه الطريقة

علي حميدة يتبرأ من أغانيه وهذه وصيته المُبكية (فيديو)

تعرف علي قصة الرسالة السرية التي أرسلها روزفلت للملك عبد العزيز

الإمارات تغلق مطعم الشيف التركي «بوراك» في دبي

خالد يوسف يكشف تطورات حالته الصحية

جريمة مروعة.. تفاصيل العثور على زوجين مقتولين داخل شقتهما

مجددا.. التحالف يعترض طائرة مفخخة تستهدف مدنيين بالمملكة العربية السعودية

قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والمريخ

وفاة البدري فرغلي بعد صراع مع المرض

بطل إيران يصل إسرائيل للمشاركة في بطولة "تل أبيب"

ADS
 

وفاة البدري فرغلي بعد صراع مع المرض

s220122718240
البدري فرغلي
 
الإثنين، 15-02-2021 12:04 م محمد فضل

توفى، منذ قليل اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، بعد صراع مع المرض.
ومن المنتظر إعلان أسرته خلال الساعات القليلة المقبلة عن موعد دفن جثمانه بمقابر بورسعيد.
وأحدث الخبر حالة حزن كبيرة بين الجميع، لاسيما وأن الراحل له تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق العمال وقضاياهم وأصحاب المعاشات.
البدري فرغلي هو نائب سابق بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي على مقعد العمال بمحافظة بورسعيد، وهو أيضاً رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
 

إقرأ ايضا

3

علي حميدة يتبرأ من أغانيه وهذه وصيته المُبكية (فيديو)

Capture

الإمارات تغلق مطعم الشيف التركي «بوراك» في دبي

Capture

جريمة مروعة.. تفاصيل العثور على زوجين مقتولين داخل شقتهما

أخبار متعلقة

784

الديوان الملكي: وفاة الأمير مشهور بن مساعد بعد صراع مع المرض

Capture

4 شهور.. ياسر فرج يودع زوجته بكلمات مُبكية

2021_1_24_11_58_0_999

وفاة رئيس شركة مصر للطيران بشكل مفاجيء أثناء حوار تليفزيوني (فيديو)

WhatsApp Image 2020-12-29 at 1.18.04 PM

الطب الشرعي يحسم جدل وفاة حاتم علي بأحد الفنادق

Capture

بعد ساعات من وفاة الأميرة.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة ثانية

جثة-فتاة

العثور على فنانة شابة جثة هامدة في ظروف غامضة