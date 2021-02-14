مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا

الأحد، 14-02-2021
04:53 م
المصريون
حالة من الحزن عمت على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد
وفاة
الراقصة
اللبنانية ناريمان عبود
، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
، خاصة أنها
تركت 3 أطفال
فتيات.
وبرسالة مؤثرة، نعاها زوجها الشاعر والملحن وسام الأمير قائلا
عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات تويتر: "أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء،
يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر
النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني".
وأضاف: "تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية،
ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة".
وتوفيت ناريمان عبود
عن عمر ناهز 57 عاما واسمها الحقيقي
ماري طانيوس عبود.
وما لا يعرفه الكثيرون عن ناريمان عبود
أنها من الراقصات
الشرقيات التي ابتعدت عن الإثارة في ملابسها واعتمدت على أدائها الحركي، كما أنها في
حياتها الشخصية كانت تظهر بإطلالات محتشمة في كثير من الأحيان.