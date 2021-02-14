الأحد 14 فبراير 2021
توقيت مصر 19:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مبالغ خيالية.. تفاصيل الإطاحة بأخطر تشكيل عصابي في السعودية

شاهد.. هدف مصطفى محمد في قاسم باشا

تعرف على "وصية" كتبتها أسرة سودانية ماتت عطشا في الصحراء القاحلة

صادم.. علاء مبارك يُلمّح إلى نعت مصطفى مبارك بوصف غير لائق

سعد سمير يتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك

كاف يعلن موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة

مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا

راهبات غامضات وممرضة بلا أرجل: الأشباح تعزو مستشفيات لندن

الكشف عن أقدم مصنع "فرعوني" للبيرة في العالم بمحافظة سوهاج

أحذر هذه الأخطاء تحول طعامك الصحي إلي مسرطن

ADS
 

مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا

4408AF59-2400-4E80-A143-C09056BDE2BD
الراقصة وأطفالها
 
الأحد، 14-02-2021 04:53 م المصريون

حالة من الحزن عمت على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الراقصة اللبنانية ناريمان عبود، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، خاصة أنها تركت 3 أطفال فتيات.
وبرسالة مؤثرة، نعاها زوجها الشاعر والملحن وسام الأمير قائلا عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات تويتر: "أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني".
وأضاف: "تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة".
وتوفيت ناريمان عبود عن عمر ناهز 57 عاما واسمها الحقيقي ماري طانيوس عبود.
وما لا يعرفه الكثيرون عن ناريمان عبود أنها من الراقصات الشرقيات التي ابتعدت عن الإثارة في ملابسها واعتمدت على أدائها الحركي، كما أنها في حياتها الشخصية كانت تظهر بإطلالات محتشمة في كثير من الأحيان.


 

إقرأ ايضا

1574157092207379100

مبالغ خيالية.. تفاصيل الإطاحة بأخطر تشكيل عصابي في السعودية

أسرة سودانية ماتت عطشا في الصحراء

تعرف على "وصية" كتبتها أسرة سودانية ماتت عطشا في الصحراء القاحلة

مستشفيات لندن

راهبات غامضات وممرضة بلا أرجل: الأشباح تعزو مستشفيات لندن

أخبار متعلقة

ggggggosaa

وفاة فنان شهير بعد صراع مع كورونا

وجه عبلة الكحلاوي

شاهد.. ماذا يقول وجه عبلة الكحلاوي؟ آيات الله تتلى على الوجوه

s920099131048

عبلة الكحلاوي.. ابنة فنان شهير ومرجع «الفنانات التائبات»

660326_0

شيخ الأزهر ينعى عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

Capture

«ماذا بينكم وبين الله»..وفاة العروس وأمها وأخيها «ليلة الدخلة» بطريقة غريبة

الشيخ الشحات إبراهيم قزمل

حالة من الحزن بعد وفاة أقدم محفظ قرآن بالمنوفية