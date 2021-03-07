وفاة فنان شهير في حادث مروع عن عمر يناهز 23 سنة: إنا لله وإنا إليه راجعون

الأحد، 07-03-2021
08:28 ص
أحمد عادل شعبان
أكد والد الفنان الكوميدي الأردني عبود العمري
وفاته في حادث سير أثناء قيامه برحلة إلى جنوب أفريقيا.
وقال العمري في بيان مقتضب: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي وفاة ابني عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم إثر حادث مؤسف في جنوب افريقيا.
وأضاف: أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
و عبدالله العمري هو صانع محتوى كوميدي مشهور في الأردن وتوفي عن عمر 23 سنة.