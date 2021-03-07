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وفاة فنان شهير في حادث مروع عن عمر يناهز 23 سنة: إنا لله وإنا إليه راجعون

فنان
وفاة فنان شهير في حادث مروع عن عمر يناهز 23 سنة: إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الأحد، 07-03-2021 08:28 ص أحمد عادل شعبان
أكد والد الفنان الكوميدي الأردني عبود العمري وفاته في حادث سير أثناء قيامه برحلة إلى جنوب أفريقيا.

وقال العمري في بيان مقتضب: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي وفاة ابني عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم إثر حادث مؤسف في جنوب افريقيا.

وأضاف: أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

و عبدالله العمري هو صانع محتوى كوميدي مشهور في الأردن وتوفي عن عمر 23 سنة.
 

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