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وفاة بطل فيلم الكيت كات .. والجنازة بعد قليل

فنان
وفاة بطل فيلم الكيت كات .. والجنازة بعد قليل
 
الخميس، 11-02-2021 07:57 ص خلود عادل
توفي فنان مصري شهير ومن المقرر أن تقام جنازته في الثامنة والنصف صباحا من مسجد رابعة العدوية.

ونعى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنان
الراحل، وكتب عبر حسابه على Facebook: البقاء لله تنعي تقابة المهن
التمثيلية الفنان القدير عباس منصور، رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره
الصبر والسلوان.

عباس منصور شارك في العديد من الأعمال الفنية واشتهر دائما بتقديم شخصية الضابط ، حيث عرفه الجمهور من فيلم (الكيت كات) مع النجم الراحل محمود عبد العزيز فضلا عن مسلسل السقوط في بئر سبع ومسلسل "عمر بن عبد العزيز".
 

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