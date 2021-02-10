هجوم قوي على المصريين بالكويت .. وفجر السعيد تنتفض برد ناري

الأربعاء، 10-02-2021
07:57 ص
أحمد عادل شعبان
تجدد الهجوم على المصر
يين في الكويت
بسبب حكم بسجن أحد أفراد الأسرة الحاكمة على خلفية تزوير شهادات جامعية من مصر
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وأمرت المحكمة برد الشيخ المُدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويت
ية.
وطالب بعض الكويت
ين بترحيل المصر
يين من الكويت
بدعاوى مختلفة.
وقالت فجر السعيد
تعقيبا على هذه الدعوات: من قلبي أدعي الله يخليلنا #المصر
يين بدونهم الوضع مادري شلون بيكون ... #مصر
أم الدنيا والمصر
يين ملح الدنيا .. #تحيا_مصر
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