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هجوم قوي على المصريين بالكويت .. وفجر السعيد تنتفض برد ناري

فجر السعيد
هجوم قوي على المصريين بالكويت .. وفجر السعيد تنتفض برد ناري
 
الأربعاء، 10-02-2021 07:57 ص أحمد عادل شعبان
تجدد الهجوم على المصريين في الكويت بسبب حكم بسجن أحد أفراد الأسرة الحاكمة على خلفية تزوير شهادات جامعية من مصر.

وأمرت المحكمة برد الشيخ المُدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وطالب بعض الكويتين بترحيل المصريين من الكويت بدعاوى مختلفة.

وقالت فجر السعيد تعقيبا على هذه الدعوات: من قلبي أدعي الله يخليلنا #المصريين بدونهم الوضع مادري شلون بيكون ... #مصر أم الدنيا والمصريين ملح الدنيا .. #تحيا_مصر .
 

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