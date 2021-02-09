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فنانة شهيرة: تزوجت وعمري 12 سنة .. وأنجبت ابنتي الأولى وعمري 13 سنة

فنانة
فنانة شهيرة: تزوجت وعمري 12 سنة .. وأنجبت ابنتي الأولى وعمري 13 سنة
 
الثلاثاء، 09-02-2021 08:55 ص المصريون
أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان موجة من الجدل بعد حديثها عن تأييدها لزواج القاصرات.

ولم تكن صفاء سلطان هي الأولى التي تؤيد هذا الأمر حيث أن الكثير من الفنانات تزوجن وهن قاصرات.

فعلى صعيد الجيل القديم ، تزوجت نادية الجندي من عماد حمدي وهي بعمر 16 سنة بينما تزوجت فاتن حمامة من عز الدين ذو الفقار بعمر 17 سنة وكذا نجوى فؤاد تزوجت بعمر 17 سنة.

أما على صعيد فنانات لبنان فتزوجت الفنانة مي حريري بعمر 12 سنة وأنجبت ابنتها الأولى بعمر 13 سنة ، أما هيفاء وهبي فكانت زيجتها الأولى بعمر 16 سنة وكذا نوال الزغبي بعمر 17 .
 

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