وفاة رئيس شركة مصر للطيران بشكل مفاجيء أثناء حوار تليفزيوني (فيديو)
رئيس الشركة
الأربعاء، 27-01-202110:17 صالمصريون
لفظ رئيس شركة مصر للطيران، المهندس أبو طالب توفيق، أنفاسه الأخيرة، بشكل
مفاجيء ، خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "إكسترا نيوز".
وكشفت الإعلامية آية عبد الرحمن، المذيعة بالقناة، تفاصيل الواقعة، مشيرة
إلى أنها تعرضت لموقف مهيب، بعد وفاةه بعد دقائق من بدء لقائها التلفزيوني معه.
وأشارت عبد الرحمن إلى أنها كانت مكلفة بإجراء مقابلة تلفزيونية، قبل
يومين، أي يوم الأحد 24 يناير الجاري، مع رئيس شركة مصر للطيران، المهندس أبو طالب
توفيق ، وذهبت إلى مكان عمله لتسجيل تلك المقابلة.
وتابعت: “بدا رئيس شركة مصر للطيران خلال المقابلة بحالة من التوتر والتعب
الشديد، ولاحظت ذلك من خلال تعرقه الشديد خلال جلستي معه، وهذا ما جعلني اقترح
عليه أن يأخذ راحة لمدة خمس دقائق، حتى يكون جاهزا للمقابلة”.
واستمرت: “بعدها بدقائق طلب مني العودة واستئناف حديثي معه وبدء التصوير،
كما أعلن هو عن رغبته في القيام بجولة وزيارة العمال في مكان عملهم، كنت أعلم أن
الموظفين كلهم يحبونه كثيرا وتجمعهم علاقة طيبة به”.
واستدركت الإعلامية بقولها: “فور البدء في استكمال المقابلة وبعد إجابته عن
عدة أسئلة، فوجئت به يسقط على الأرض ميتا”.