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وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.. والرئيس ينعاه بكلمات مؤثرة

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طنطاوي
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الثلاثاء، 21-09-2021 09:10 ص

توفي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق المصريا لمشير محمد حسين طنطاوي،عن عمر يناهز الـ86 عاما.
فيما أصدرت رئاسة الجمهورية نعيًا قالت فيه إن مصر فقدت رجل من اخلص ابناءها وأحد رموزها العسكرية.
وأضافت الرئاسة في بيان، أن طنطاوي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.
وقالت: إن طنطاوي "بطل من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة اعظم الامجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".
وأضافت أن مصر فقدت "قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدي خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي احاطت بمصر".
وتابع البيان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلا كانت له صفات الأبطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن".
يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، تولى منصب وزير الدفاع في الفترة من 1991 وحتى 2012.
وكان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف.
كما كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث كان قائدا للكتيبة 16 مشاة، التى حققت بطولات كبيرة خلال ملحمة عبور قناة السويس وتحرير سيناء.
 

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