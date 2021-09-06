وفاة الفنان سمير الملا بعد صراع مع المرض

الإثنين، 06-09-2021
01:02 م
رحل عن عالمنا الدكتور
الفنان سمير الملا
طبيب المخ والأعصاب، بعد صراع مع المرض.
ونعى الفنان
الراحل عدد من نجوم وصناع الفن عبر حساباتهم بمواقع التواصل
الاجتماعي.
وكتب إبراهيم عمران متخصص شؤون الفنان
ين عبر حسابه على الفيسبوك؛"
البقاء لله توفي الفنان
الدكتور
سمير المُلا ".
وكشف نجله الدكتور
محمد سمير الملا
، موعد تشييع جثمان والده.
وأوضح أن الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد جامعة مصر للعلوم
والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.
يذكر أن الفنان
الراحل سمير الملا
" هو طبيب شهير، عشق الفن، وشارك
فيما يقرب من 50 عملا فنيا، بين الأفلام السنيمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان
يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومن المسلسلات التى اشترك بها "مبروك جالك
ولد عام١٩٧٨ و "دموع فى عيون وقحه" عام ١٩٨٠ و "رأفت٨٠ و
"رأفت الهجان"عام١٩٩٠ و "الفرار من الحب".