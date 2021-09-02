صدمة.. نقابة الفنانين تعلن وفاة الفنان ماهر سليم

الخميس، 02-09-2021
10:49 ص
حالة من الصدمة انتابت الجميع في الوسط الفني، عقب إعلان نقابة المهن
التمثيلية، وفاة
الفنان
الكبير ماهر سليم
بعد سنين من العمل في السينما والتلفزيون
المصري، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن الفنان
منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة
عبر صفحته
الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشر صورة للفقيد وكتب معلقاً: " الدوام
لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم
في ذمة الله"، مطالبا جمهوره بالدعاء له
بالرحمة والمغفرة."
وستقام صلاة الجنازة على الفنان
الراحل اليوم الخميس بعد الظهر في مسجد السيدة نفيسة.
يذكر أن آخر أعمال ماهر سليم
كان فيلم "وقفة رجالة"، بطولة ماجد
الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام.