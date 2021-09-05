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صدمة.. وفاة نجم «سوبر ستار» بشكل مفاجئ

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محمد لافي
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الأحد، 05-09-2021 11:40 ص
توفي الفنان الفلسطيني محمد لافي نجم سوبر ستار لأسباب لم تكشف بعد، وضج خبر وفاةه مواقع التواصل الإجتماعي، ونعته الفنانة السورية رويدا عطية بمنشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي كتبت فيه: "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما الو وصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي انت،الله يصبرنا على فراقك ويصبر اهلك وكل محبينك،هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان احلى مافيه زعل ولا تعب،إنا لله وإنا إليه راجعون".
بدوره نعاه الفنان هيثم سعيد عبر صفحته الخاصة قائلاً: "انتقل الى جوار ربه الصديق الطيب و زميلي العزيز في برنامج سوبر ستار الفنان محمد لافي..خبر أكثر من محزن..اللهم أسكنه فسيح جناتك و عامله بما انت اهله..إنا لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك يا طيب".
الجدير ذكره أن محمد عاش في الكويت، وكان فقد بصره في عمر الـ14 نتيجة خطأ طبيّ، وكان له مشاركة لافتة عام 2003 في الموسم الأول من برنامج المواهب "سوبر ستار" الذي تواجد فيه مع كل من رويدة عطية، ملحم زين، سعود أبوسلطان، وائل منصور، شادي أسود، مرعي سرحان، نانسي زعبلاوي وغيرهم.
 

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