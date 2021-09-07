وفاة عروس يوم الصباحية وتقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة

الثلاثاء، 07-09-2021
09:55 ص
حالة من الصدمة والحزن أصابت أهالي محافظة قنا، بعد وفاة عروس
في يوم
الصباحية، بعد دخولها المستشفى التي لم تمكس فيها سوى ساعتين قبل أن تلفظ أنفاسها
الأخيرة.
وتعرضت العروس
لحالة إعياء شديدة، الأمر الذي دفع زوجها إلى نقلها إلى
مستشفى قنا العام، ليكتشف الأطباء أنها دخلت في غيبوبة سكر
قبل أن ترحل عن عالمنا.
من جانبه قال طبيب من قسم الطوارئ بمستشفى قنا العام، أن العروس
، أتت إلى
مستشفى قنا العام السبت الماضي مُصابة بغيبوبة سكر
، وكانت حالتها مُتأخرة.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنها تزوجت يوم الخميس وأصيب بغيبوبة يوم
الجمعة وأتت إليهم في مستشفى قنا العام رفقة زوجها يوم السبت، ولم تقض في المستشفى
سوى ساعتين، حتى وافتها المنية.
وأكد أن أسرة الزوجة العروس
لم تكن تعلم أنها مريضة بالسكر
، ولفظت أنفاسها
الأخيرة في المستشفى.