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وفاة الإعلامي الشاب السيد موسى في حادث مروع

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السيد موسى
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السبت، 24-12-2022 10:50 ص

شيع الآلاف من أهالي قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة فى محافظة الدقهلية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثمان الإعلامى الشاب السيد موسى والذى لقى مصرعه أمس الجمعة متأثرا بإصابته في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة الدقهلية على طريق "المطرية – بورسعيد"مما تسبب في انزلاق سيارة ربع نقل وسقوطها في مياه البحيرة، وأدت إلى مصرعه وإصابة 4 آخرين.
شارك في تشييع الجثمان النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وبمشاركة قيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس النواب من أعضاء حزب مستقبل وطن عن دائرة المنزلة والمطرية، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظة الدقهلية.

وخرج أهالي قرية العزيزة في انتظار وصول جنازة الإعلامي السيد أحمد موسي، بعد علمهم بتحرك سيارة إسعاف من مستشفى الزهور ببورسعيد، وتجمع الأهالي أمام المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن والبكاء الهستيرى من زملائه وأصدقائه، والجميع وقف لا يصدق ما حدث.

ووصلت الجثمان تحمله سيارة إسعاف وتجمع الأهالي حول السيارة يرددون «"لا إله إلا الله"، ووسط حالة من الحزن الشديد، وتمكنوا من الخروج بالجثمان والوصول به إلى المسجد بصعوبة بالغة نتيجة لجمع المئات حول الجثمان.

وأدي المئات صلاة الجنازة عليه وامتلأ المسجد والشوارع المحيطة به لصلاة الجنازة وانطلق بعدها الأهالي بجثمان الإعلامي السيد احمد موسي إلي مثواه الأخير، وسط حالة من البكاء الهيستيري لأسرته وأصدقائه.

وقام الأهالى بتشييع جثمان الفقيد إلى مقابر الأسره عقب آداء صلاة الجنازة عليه فور وصول الجثمان من مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد بالمسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته و أهالى القرية واصدقاءه .

 

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