إبراهيم عيسى: يجب تعليم الأطفال «الجنس» في المدارس

الخميس، 24-11-2022
12:50 م
قال الإعلامي
إبراهيم عيسى إن زواج الأطفال منتشر في ريف مصر، زاعمًا أن
ذلك انعكاس لسيطرة الفكر السلفي على المجتمع المصري.
وأوضح عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" على فضائية
"القاهرة والناس"، أن الفكر السلفي يعوق تقدم المصريين ويعطل حياتهم،
مطالبا بتدريس الجنس في المدارس
بدلا من خروج أجيال مشوهين جنسيا.
وأشار "عيسى"، إلى وجود تشوه في الثقافة الجنسية لدى المصريين،
موضحا أن المجتمع المصري جاهل جنسيا.
وتابع عيسى: "الجنس ليس حراما، ولكنه فعل إنساني يتم في إطار علاقة
زوجية"، مشيرا إلى أن المصريين من أكثر شعوب العالم إقبالا على المواقع
الإباحية، وأضاف: "مش مهم إننا أكتر ناس تدخل على تلك المواقع، لكن مينفعش
ندرسها في المدارس
، ده موضوع يجنن".