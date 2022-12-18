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جابر القرموطي يفقد شقيقيه في أيام

لاقرموطي
جابر القرموطي
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الأحد، 18-12-2022 11:07 ص

أعلن الإعلامي جابر القرموطي عن وفاة شقيقه جلال اليوم بعد صراع مرير مع المرض، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

 

وكتب جابر القرموطي  «صدمة ثانية في غضون ١٠ أيام ، بوفاة أخي جلال اليوم بعد صراع مرير مع المرض، وذلك بعد وفاة اخي طارق في ٨ ديسمبر، رحمهما الله رحمة واسعة ..عزاء اخي جلال غدا في قرية تفهنا الاشراف، ميت غمر.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

 

يذكر أن أعلن الإعلامي جابر القرموطي، منذ 10 أيام  عن وفاة شقيقه وغرد جابر القرموطي قائلا: "البقاء والدوام لله اخي الاكبر طارق توفاه الله اليوم والعزاء قاصر في قريتنا تفهنا الاشراف ، ميت غمر ،نسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

 

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