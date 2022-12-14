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فيديو.. لحظة وفاة اللاعب سامي سعيد بشكل مفاجئ أثناء المباراة داخل الملعب

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وفاة لاعب مطروح
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الأربعاء، 14-12-2022 08:55 ص

أعلن اتحاد الكرة وفاة سامي سعيد، لاعب نادي مطروح الرياضي، الذي ينافس بدوري القسم الثالث، بعد سقوطه في الملعب مغشيًا عليه خلال مواجهة نظيره السلوم.

 

وأصدر الاتحاد بيانًا نعى فيه اللاعب، قائلًا: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، سامي سعيد لاعب نادي مطروح الذي وافته المنية اليوم خلال مباراة فريقه أمام  السلوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

 

وتعرض اللاعب لسقوط مفاجئ في الشوط الثاني من عمر المباراة، أدى إلى ابتلاع لسانه، ليفشل الأطباء في إسعافه داخل أرضية الملعب، ويلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

 

وتم تداول فيديو عبر "فيسبوك" يظهر لحظة سقوط اللاعب في الملعب دون أي تدخل معه.

 

وقام الحكم بإلغاء مباراة مطروح والسلوم قبل نهايتها بـ15 دقيقة، عقب فشل الجهاز الطبي لنادي مطروح في إنقاذ اللاعب داخل أرضية الملعب.

 

وتم نقل اللاعب "سعيد" بسيارة الإسعاف إلى أحد مستشفيات مطروح القريبة من ملعب المباراة في محاولة لإنقاذ حياته، ولكن فشلت المحاولات في النهاية.

 

ولفظ "سعيد" أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بعدما كان قد ابتلع لسانه في الدقيقة 30 من الشوط الثاني للمباراة.


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