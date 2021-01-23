وفاة إعلامي شهير بعد صراع مع المرض

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جثة
 
السبت، 23-01-2021 03:34 م المصريون

قالت شبكة سي إن إن، إن المذيع الأمريكي لاري كينج، توفي اليوم السبت، عن عمر 87 عاما.
وبعد تجاوزه أنواعاً مختلفة من المشكلات الصحية بدءاً من السرطان ومروراً بالنوبات القلبية، صارع أسطورة البرامج الحوارية، والمذيع السابق في شبكة “سي أن أن” الأمريكية، لاري كينج، فيروس كورونا، في مركز طبي في لوس أنجلوس، على إثر إصابته بفيروس كورونا.
وكان كينج المصاب بمرض السكري، واجه سلسلة من المشكلات الطبية اقتضت التدخل الجراحي، إذ خضع عام 1987، لجراحة قسطرة في القلب، ولجراحة أخرى ناجحة لمعالجة انسداد شريان في الرقبة، وإعادة تدفق الدم إلى المخ في مارس 2007، وقبل ثلاث سنوات كشف كينغ أنه مصاب بسرطان الرئة.

 

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