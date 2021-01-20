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وفاة مذيع شهير في قناة الجزيرة

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الجزيرة
 
الأربعاء، 20-01-2021 10:32 ص المصريون

أعلنت قناة الجزيرة وفاة أحد أبرز مذيعها الذي ارتبط اسمه بالقناة قبل عشرات السنوات، الأمر الذي تسبب في حالة حزن كبيرة بين مذيعي الجزيرة.
حيث توفي الإعلامي الفلسطيني الشهير سامي حداد، الذي كان يعمل بقناة الجزيرة سنوات طويلة،  وقد نعته قناة الجزيرة التي كان يعمل بها، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بالقول: "وفاة الأستاذ الإعلامي الفلسطيني المعروف سامي حداد في لندن.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل الذي ارتبط اسمه ببرنامجه الشهير "أكثر من رأي"، كما نعاه العديد من مذيعي القناة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير ذكره ان الراحل بدأ مسيرته الإعلامية في عام 1974 في إذاعة "بي بي سي"، وبعدها انتقل إلى قناة "بي بي سي" عام 1994، ثم انتقل إلى قناة الجزيرة سنة 1995، وقدم برنامجه الشهير "أكثر من رأي".

 

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