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التعليم تعلق غلق مدرسة بالجيزة بسبب كورونا

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التعليم
 
السبت، 24-10-2020 04:52 م أحمد سالم
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذا الكلام غير صحيح تمامًا، ولا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية "إدارة الشيخ زايد، ودارة الهرم، وإدارة أكتوبر" وأن الدراسة منتظمة منذ 20 سبتمبر 2020 وحتى تاريخه.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر بخصوص وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس، منعًا لإثارة الرأي العام والبلبلة لدى أولياء الأمور مما يؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.
 

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