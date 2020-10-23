الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة «قطع لسان» طبيبة مصرية بالكويت

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
 
الجمعة، 23-10-2020 12:17 ص المصريون ـ متابعات
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ما حدث من المواطن الكويتي والطبيبة المصرية أخذ أكبر من حجمة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت مكرم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه لا صحة لما تم تداوله عن قطع «لسان» طبيبة مصرية بالكويت.
ولفتت إلى أن الطبيبة المصرية حررت محضراً ضد المواطن الكويتي الذي تشاجر معها، مؤكدة أن ماحدث مع الطبيبة مجرد مشاجرة عادية لم تؤد لإصابتها.
 

 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

1232505_0

محطات في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

53192387_303

الصحة: الفترة المقبلة أصعب مراحل الفيروس

وفاة الداعية السلفي عبد الرحمن عبد الخالق

وفاة الداعية السلفي عبد الرحمن عبد الخالق

عبد الرحمن بن عبد الخالق

إصابة داعية سلفي شهير بأزمة قلبية .. ومطالبات بالدعاء له

كورونا في مصر

وزارة الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان

شاهد: أغرب ما قاله محمد رمضان عن الدراما في مصر