وزيرة الهجرة تكشف حقيقة «قطع لسان» طبيبة مصرية بالكويت
نبيلة مكرم
الجمعة، 23-10-202012:17 صالمصريون ـ متابعات
قالت السفيرة نبيلة مكرموزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ما حدث من المواطن الكويتي والطبيبة المصرية أخذ أكبر من حجمة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت مكرم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه لا صحة لما تم تداوله عن قطع «لسان» طبيبة مصرية بالكويت.
ولفتت إلى أن الطبيبة المصرية حررت محضراً ضد المواطن الكويتي الذي تشاجر معها، مؤكدة أن ماحدث مع الطبيبة مجرد مشاجرة عادية لم تؤد لإصابتها.