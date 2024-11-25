وزارة الشباب والرياضة: زيدان فعل كارثة وتم القبض على 25 شخصاً

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن هناك إطار تشريعي ولوائح خاصة لإشهار الشركات التي تعمل في المجال الرياضي، وهناك حظر كامل لأي مؤسسة أو هيئة ترتبط بأي شراكة أو مساهمة في موضوع المراهنات، مشددا على أن ما فعله محمد زيدان أمر كارثي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "إذا كان القائمين للشركة حصلوا على إشهار أو ترخيص بالعمل يتم الغائه فورًا، وهذه الشركة التي ظهرت في إعلان زيدان ليس لها ترخيص مطلقا داخل وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: "بعض الشباب المصري يعمل في تلك الشركة وترخيصها من قبرص، وللأسف يتم الدخول لها عبر الإنترنت، وهناك مراسلات بين الجهات المعنية في الدولة سواء الداخلية أو وزارة العدل، للعمل على إغلاق كل المنافذ للوصول لكل شركات المراهنات".

وواصل: "تم القبض على أكثر 25 شخص من خلال وزارة الداخلية، يعملون في موضوع المراهنات، ووزارة الشباب والرياضة سبق ومنع ظهور شركة مراهنات في اتحاد الكرة المصري، بعدما تم وضع اعلان يخص الكاف".

وأكمل: "تم منع ظهور أي إعلانات للمراهنات، وتم التقدم بمذكرة رسمية من جانب وزارة الشباب والرياضة بالقوانين المصرية بالحظر الكامل لممارسة المراهنات للكاف والفيفا وتم اخطار اتحاد الكرة المصري بذلك، وعلى جميع الاتحادات الدولية والقارية احترام اللوائح والقوانين داخل مصر".

وزاد: "قمنا باتخاذ عدة إجراءات تجاه الشركة التي قام زيدان بالترويج لها، وتم التأكد من عدم وجود ترخيص أو إشهار لأي شركة تتعامل مع شركة المراهنات، وتم حجب العديد من المواقع والتطبيقات داخل مصر".

وأشار إلى أن تلك المنصات الإلكترونية تقوم باستدراج الشباب، ثم يدخلون فيها ويخرجون منها خاسرين في النهاية ويعانون من مشاكل كارثية في النهاية بسبب المشاركة في موضوع المراهنات، موضحا بأن هناك تحرك مصري صارم من كل الجهات لمواجهة هذه الظاهرة.

وأتم: "هناك حملات توعية مستمرة وأطلق الدكتور أشرف صبحي المائدة المستديرة الأولي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا"، والهدف هو مزيد من التوعية لأبناء مصر، لأن أغلب الشباب الذي يدخل على تلك المنصة 15 و 16 عاما، هناك العديد من التحديات ونتمنى التغلب على تلك الأمور".