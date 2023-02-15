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والد حلا شيحة يخرج عن صمته بعد ظهورها بدون حجاب

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حلا شيحة ووالدها
Native
Teads
الأربعاء، 15-02-2023 12:16 م

 

 

رد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، على الهجوم الذي تعرضت له ابنته الفنانة حلا شيحة، مؤخرًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ظهورها بدون "حجاب".

 

وقال أحمد شيحة، ببرنامج "et بالعربي": "ابنتي ليست محجبة بالمفهوم المعتاد، ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر".

 

وأضاف أحمد شيحة: "اتركوها في حالها وابعدوا، مفيش حاجة تركزوا فيها غير حلا والحجاب.. هناك الكثير من الأشياء المهمة حولنا"، لافتاً إلى أن "الانتقادات التي تتعرض لها حلا، يتسبب لها في حالة من الضيق ويجعلها تكره الشهرة تمامًا".

 

وكانت "حلا" قد شاركت جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو لأسرتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

 

وظهرت "حلا" في الفيديو وهي تلتقط صورًا لبناتها في انعكاس المرآة، وظهورها بدون "حجاب".

 

واعتزلت حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل "زلزال "مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا عام 2020، وكان أخر أعمالها فيلم "مش أنا".

 

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