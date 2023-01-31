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بعد ظهورها بالحجاب.. هل اعتنقت نعومي كامبل الإسلام؟ (صور)

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نعومي كامبل
Native
Teads
الثلاثاء، 31-01-2023 12:14 م

 

أثارت عارضة الأزياء الشهيرة نعومى كامبل حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها بالحجاب داخل مسجد الشيخ زايد الكبير فى دبى.

 

وظهرت نعومى كامبل فى الصور والفيديو التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” وهى ترتدى الحجاب وبالطو تايجر، وبصحبتها طفلتها.

وتسبب الصور والفيديو التي نشرتها نعومى كامبل فى جدل واسع عبر حسابها، وهو ما دفع البعض للاعتقاد أنها أعلنت إسلامها، ولكن نعومى لم ترد على هذه الأقاويل، فيما ردد البعض الآخر أن هذه لم تكن المرة الأولى التى تظهر فيها نعومى مرتدية الحجاب.

 

وتعد عارضة الأزياء نعومى كامبل إحدى النجمات اللاتى يتمتعن بشعبية كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقد ظهرت من قبل أثناء زيارتها لإحدى الدول العربية بالحجاب عند دخولها أحد المساجد الشهيرة بها.

 

وتحرص نعومى كامبل على توثيق حياتها وكل مواقفها عبر حسابها على “إنستجرام”، ولعل آخر هذه الأمور خضوعها إلى تدريب قاسٍ فى الجيم.

 

وكان آخر ظهور للنجمة نعومى كامبل فى عرض أزياء فى باريس، والذى قدم مجموعة من خطوط الموضة الراقية التى تتناسب مع عام 2024.  


 

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