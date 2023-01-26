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"اللي معاه دولار يشربه".. مفاجأة في سعر الدولار الفترة القادمة

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شيحة
Native
Teads
الخميس، 26-01-2023 10:38 ص

كشف مسؤول بشعبة المستوردين عن تغير وضع الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال لقاء لبرنامج "على مسؤوليتي" : "الدولار لن تكون له قيمة لو وصلنا لاتفاقية مع روسيا والدول العربية والصين.. اللي معاه دولار يشربه"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مديونة على مستوى العالم، وليس عندها غطاء ذهبي"، موضحًا أن السعودية والصين، أكبر دولتين لديهما غطاء ذهبي في العالم.
وذكر أن الدولار فقد نصف قيمته أمام الروبل، بعد الحرب التي شنتها روسيا اقتصاديًا وعسكريًا، قائلًا إن الدولار لن يساوي شيئًا، إذا استوردت مصر المنتجات من الصين وروسيا والدول العربية وتركيا بعملاتهم المحلية، وفقًا لإجراءات البنك المركزي.
يذكر أن البنك المركزي الروسي، أعلن مؤخرا البدء في تحديد أسعار الروبل مقابل مجموعة من العملات الأجنبية من بينها الجنيه المصري، كعملات تبادل تجاري.
 

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