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سهير رمزي: مشاهدي الجريئة تاريخي لا أريد حذفه.. وصورتي بالحجاب بتزعلني

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سهير رمزي: مشاهدي الجريئة تاريخي لا أريد حذفه.. وصورتي بالحجاب بتزعلني

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سهير رمزي
Native
Teads
السبت، 21-01-2023 10:14 ص

أطلقت الفنانة سهير رمزي، تصريحا مثيرا، بشأن أعمالها الجريئة على "يوتيوب"، مشيرة إلى أنها ترفض حذفها.

ووصفت "رمزي"، في تصريحات تليفزيونية، هذه الأعمال أنها بمثابة تاريخها، معلقة: " لو رجع بيا الزمن واتعرض عليا مشاهد جريئة لو دلوقتي هرفضها، لكن زمان كنت بعملها وأنا مقتنعة بيها ومكنش في جرءة زي دلوقتي، لأن المشاهد الجريئة اللي كنت بعملها كانت في حدوته الفيلم وفي سياق الموضوع".
ودافعت "رمزي"، اللي كنت بعمله مكنش حاجة شاذة، ولو عندي القدرة أمسح أعمالي من على السوشيال ميديا واليوتيوب مش هعمل كده وده تاريخ وأنا عملته وملزمة به".
وتحدثت "رمزي" عن الحجاب الذي كانت ترتديه، قائلة: بزعل من نفسي دلوقتي لما بشوف الحجاب اللي كنت بعمله وكان طرح كتير وألوان كتير، لكن مش بزعل من النقد.
 

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