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حلا شيحة تفاجئ الجميع بالظهور دون حجاب وسط تكهنات بطلاقها من معز مسعود

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حلا شيحة
Native
Teads
الإثنين، 13-02-2023 09:40 ص


 

أثارت الفنانة المعتزلة حلا شيحة حالة من الجدل بعد ظهورها دون حجاب في مقطع فيديو لابنتيها وأفراد من أسرتها وسط تكهنات بطلاقها من زوجها الداعية معز مسعود .

 

ونشرت شيحة عبر حسابها في إنستجرام مقطع فيديو يتضمن لقطات لابنتها وابنة شقيقتها وهما تلعبان بمادة السلايم ومشاهد تجمعهما بوالدتها ووالدها.

 

وكتبت شيحة على المنشور: "أنا أؤمن بقوة الأسرة، بقوة الحب، قوة الطهارة والفرح".

 

وأضافت: "أعتقد أن الغد مكان رائع وذلك عندما نمر بأوقات عصيبة ، وأوقات حزينة ، وأحداث صادمة، لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل ، ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر، ألقي نظرة على ابنتي وابنة خالتها فهما سعيدتان وتضحكان من قلبهما وتعيسة شان اللحظة".

 

واختتمت شيحة منشورها بأن المرء بإمكانه تعلم الكثير من الأطفال مثلما يتعلم من الطبيعة التي حوله.

 

ولاحظ المتابعون عدم ارتدائها الحجاب في إحدى اللقطات التي ظهرت فيها وسط تكهنات بطلاقها من زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.
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