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هل قامت شمس البارودي بتغسيل دلال عبدالعزيز وتكفينها؟ حسن يوسف يوضح

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حسن يوسف وزوجته شمس البارودي
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الأحد، 08-08-2021 10:32 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوقوف الفنانة المعتزلة شمس البارودي، على غسل الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وتكفينها لتشيعيها إلى مثواها الأخير.
من جانبه كشف الفنان  حسن يوسف، عن حقيقة حضور زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي غُسل الفنانة الراحل دلال عبد العزيز.
وقال حسن يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الفنانة شمس البارودي لم تقف في غسل الراحلة دلال عبد العزيز كما يشاع.
وأكد الفنان  حسن يوسف، أن رحيل الفنانة دلال عبد العزيز صدمة كبيرة للمجال الفنى، مشيرا إلي أنها قيمة فنية حقيقية يعشقها الملايين في مصر، والوطن العربي.
 في سياق أخر، شيع، اليوم، جثمان الفنانة دلال عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة نصر، بعد أن تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

 

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