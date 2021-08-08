الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

« ماذا بينهما وبين الله».. رامي رضوان ينتشر أغرب رؤية ليلة وفاة دلال عبدالعزيز

2021_5_2_1_42_53_93
h
Native
الأحد، 08-08-2021 06:54 م

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من رسالة أرسلها له أحد المتابعين لمشاركتها مع الجمهور.
وكانت الرسالة عبارة عن رؤية حلم بها ذلك المتابع ، حيث جاء محتواها :" رؤية الغريب أصدق.. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة ".
واستكمل :" وينتظرها سمير غانم في بيت بمكان يسمى دار السلام ونعم الدار هي والله ، ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور".
وتابع :" ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهما فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم.. وربنا يرحمهما ويغفر لهما".
وشيعت ظهر اليوم جنازة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالوفاء والأمل بحضور أسرتها وزملائها بالوسط الفني.



 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

14043376801521673961

دلال عبدالعزيز تترك وصيتها لابنتيها مع منى الشاذلي (فيديو)

640x480

شاهد/ تسجيل صوتي لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها تقشعر له الأبدان

3

شاهد.. بكاء الفنانات أثناء تشييع جثمان دلال عبدالعزيز

9807384_1628358323

بصورة وكلمات مؤثرة.. عادل إمام ينعى دلال عبدالعزيز

567562-645x500

أحمد كريمة: دلال عبدالعزيز ماتت شهيدة في سبيل الله

520212475948230196529

مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها