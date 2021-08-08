« ماذا بينهما وبين الله».. رامي رضوان ينتشر أغرب رؤية ليلة وفاة دلال عبدالعزيز

الأحد، 08-08-2021
06:54 م
نشر الإعلامي رامي رضوان
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل
الاجتماعي فيسبوك، صورة من رسالة أرسلها له أحد المتابعين لمشاركتها مع الجمهور.
وكانت الرسالة عبارة عن رؤية
حلم بها ذلك المتابع ، حيث جاء
محتواها :" رؤية
الغريب أصدق.. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم
سمير غانم
في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة
".
واستكمل :" وينتظرها سمير غانم
في بيت بمكان يسمى دار
السلام ونعم الدار هي والله ، ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور".
وتابع :" ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية
إلى أحبائهما
فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم.. وربنا يرحمهما ويغفر لهما".
وشيعت ظهر اليوم جنازة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي
بالتجمع الخامس، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالوفاء والأمل بحضور أسرتها وزملائها
بالوسط الفني.