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بصورة وكلمات مؤثرة.. عادل إمام ينعى دلال عبدالعزيز

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عادل إمام
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الأحد، 08-08-2021 11:03 ص

نعى الفنان عادل إمام الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بكلمات مؤثرة،عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة تجمعه بها وبابنه المخرج رامي إمام من كواليس تصوير المسلسل الأخير الذي جمعهما " فالنتينو" و عرض في رمضان 2020.
وأرفق عادل إمام الصورة بتعليق: "البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .. ربنا يرحمها و يغفرلها و يدخلها فسيح جناته و يصبر بناتها و أهلها".
يذكر أن دلال عبد العزيز فارقت الحياة أمس السبت عن عمر 61 عاماً بعد صراع مع المرض.
وأعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، أنه سيتم تشييع جنازتها اليوم الأحد من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل في مدينة نصر.


 

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