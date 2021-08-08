شاهد.. بكاء الفنانات أثناء تشييع جثمان دلال عبدالعزيز

الأحد، 08-08-2021
01:38 م
شارك عشرات الفنانين والفنانات، في تشييع ووداع جثمان الفنانة
الراحلة دلال
عبدالعزيز، ظهر اليوم الأحد، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط حضور عدد
كبير من الأهل والأقارب أيضا.
وتوافد عدد من الفنانين، اليوم الأحد، واحتشدوا حول مستشفى زايد التخصصي،
ورافقوا الجثمان حتى الصلاة عليه وتوديعه.
وكان أبرز الحضور: ”إلهام شاهين، شيرين، محمد الشقنقيري، هند عاكف،
الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي“. ورافق الجثمان ابنتا الراحلة دنيا
وإيمي سمير غانم، وزوجاهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.
وخلال تشييع الجثمان دخل عدد من الفنانات في حالة بكاء وانهيار تأثرا
برحيلها من بينهم الفنانة هنا الزاهد
، واحمد فهمى ، يوسف الشريف ، شريف رمزى.
وتوفيت دلال عبد العزيز، أمس السبت، عن عمر ناهز 61 عاما، متأثرة بإصابتها
بفيروس كورونا.