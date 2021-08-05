الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

بعد ضجة صورها الجريئة.. أول تعليق من دنيا بطمة على إصابتها بكورونا

Capture
ا
Native
الخميس، 05-08-2021 11:01 ص

بعد أيام من الضجة التي أثارتها الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، بسبب إطلالتها الجريئة وظهورها رفقة شقيقتيها بالمايوه، تداولت مواقع وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تؤكد إصابتها وزوجها بفيروس كورونا.
من جانبها خرجت ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة، نافية إصابتها وشقيتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أصيب فؤاد قبيبو زوج ابتسام بالفيروس.
وأعلنت ابتسام أن الوضع الصحي لزوجها أصبح أفضل داعية له بالشفاء في جملة مكتوبة على صورة جمعتهما نشرتها على خاصية "القصة" في حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي،.
كما شاركت ابتسام تصريحاً لدنيا بطمة أكدت فيه أن كل الأخبار التي تحدثت عن التقاطها ودنيا الفيروس غير صحيحة.
وكانت دنيا بطمة وشقيقتاها أثارتا الجدل بظهورهن في إحدى الصور بلباس السباحة ما عرضها لانتقادات كبيرة.

 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

Capture

دنيا بطمة تثير الغضب رفقة شقيقتيها بالمايوه والإيحاءات الجريئة

Capture

شبه عارية.. دنيا بطمة تثير الغضب بملابس جريئة وتغلق التعليقات

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

images

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

Capturesfs852506.original

صدمة/ فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض نادر.. شاهد كيف أصبحت؟

4987531-1005999375

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج