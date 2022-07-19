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هتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها.. إخلاء سبيل طبيب شهير بكفالة مليون جنيه

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طبيب- ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 19-07-2022 11:02 ص

تمكنت قوات الأمن من ضبط طبيب جلدية شهير في محافظة البحيرة، بتهمة تحسس جسد مريضة والتحرش بها داخل عيادته .

البداية ، كان بلاغ من فتاة تبلغ من العمر 18 عاما ذهبت للكشف لدى الطبيب الذي يتمتع بسمعة أكاديمية وطبية كبرى .

وقالت الفتاة في بلاغها إنها دخلت غرفة الكشف وتفاجأت أن الطبيب يتحسس جسدها بطريقة تخالف كافة الأعراف الطبية والمهنية فخرجت من غرفة الكشف غاضبة وأبلغت أهلها فورا .

وبعد تقنين الإجراءات ، تم القبض على الطبيب الذي أنكر الاتهامات الموجهة له فأمرت النيابة بحجز المتهم وطلبت تحريات المباحث .
وعقب ورود تحريات المباحث أيدت ما جاء