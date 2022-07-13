اعترافات صادمة.. مطربة مصرية مارست «المثلية» مع فاطمة فؤاد بعد تخديرها

الأربعاء، 13-07-2022
10:10 ص
في
فضيحة صادمة، اعترفت فتاة لبنانية تُدعى فاطمة فؤاد
، بتعرضها لهتك العرض وممارسة
المثلية
معها رغمًا عنها بعد تخديرها، من قبل مطربة مصرية
وموسيقي فلسطيني، ليلة رأس
السنة عام 2019 .
وقالت
فاطمة فؤاد
إنها كانت تعمل على في مكتبة بلبنان تدعى "برزخ" وأن هذه المكتبة
كانت تستضيف فرقة موسيقية تُدعى "معازف" .
وأشارت
أن هذا الحفل أحياه 12 موسيقيا من بينهم الفلسطيني ( ب. س) و المصرية ( أ. م) ، مؤكدة
أنهما اعتديا عليها بالتخدير ، مؤكدة أنها استطاعت إبعاد الفلسطيني وحماية شرفها منه
لكن الفنانة المصرية عملت على تخديرها حتى فقدت الوعي وقامت بممارسة المثلية
معها ثم
سمحت لصديقها الفلسطيني بالاعتداء عليها .
و رد
فريق معازف على اللبنانية فاطمة فؤاد
مؤكدا تضامنه معها وإيقاف التعامل مع المطربة
المصرية و زميلها الفلسطيني فضلا عن حذف أعمالهما من المنصات المختلفة للفرقة .