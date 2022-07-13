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اعترافات صادمة.. مطربة مصرية مارست «المثلية» مع فاطمة فؤاد بعد تخديرها

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فاطمة فؤاد
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الأربعاء، 13-07-2022 10:10 ص

في فضيحة صادمة، اعترفت فتاة لبنانية تُدعى فاطمة فؤاد ، بتعرضها لهتك العرض وممارسة المثلية معها رغمًا عنها بعد تخديرها، من قبل مطربة مصرية وموسيقي فلسطيني، ليلة رأس السنة عام 2019 .
وقالت فاطمة فؤاد إنها كانت تعمل على في مكتبة بلبنان تدعى "برزخ" وأن هذه المكتبة كانت تستضيف فرقة موسيقية تُدعى "معازف" .
وأشارت أن هذا الحفل أحياه 12 موسيقيا من بينهم الفلسطيني ( ب. س) و المصرية ( أ. م) ، مؤكدة أنهما اعتديا عليها بالتخدير ، مؤكدة أنها استطاعت إبعاد الفلسطيني وحماية شرفها منه لكن الفنانة المصرية عملت على تخديرها حتى فقدت الوعي وقامت بممارسة المثلية معها ثم سمحت لصديقها الفلسطيني بالاعتداء عليها .

و رد فريق معازف على اللبنانية فاطمة فؤاد مؤكدا تضامنه معها وإيقاف التعامل مع المطربة المصرية و زميلها الفلسطيني فضلا عن حذف أعمالهما من المنصات المختلفة للفرقة .
 

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